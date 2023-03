Kocaeli'de 500 yıllık iftar geleneği sürdürülüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde ramazan dolayısıyla hazırlanan iftar sofralarında her gün 250 kişi birlikte oruç açıyor.

1523 yılında yapılan caminin bahçesinde 500 yıldır sürdürülen gelenek, bu ramazanda da devam ediyor.

Hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan iftar sofralarında her gün 250 kişi oruçlarını açıyor.

İftar programına katılan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AA muhabirine, güzel geleneği devam ettirdiklerini belirterek, katkısı olanlara teşekkür etti.

Çoban Mustafa Paşa Vakfı Başkanı Nurullah Yıldız ise her akşam 250 kişinin külliyede orucunu açtığını belirterek, "İstanbul'a gidenler, İstanbul'dan çıkanlar burada konaklarlar. Burada normalde her sabah camiden çıkan cemaate çorba ikram ediyoruz. Ramazanda da her akşam 250 kişilik iftar veriyoruz." dedi.



