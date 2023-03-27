Kocaeli'de "Türkiye Tasarım Vizyonu 2030 Çalıştayı" düzenlenecek

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Türkiye'de tasarıma ilişkin politika ve stratejilerin ortaya konulması amacıyla "Türkiye Tasarım Vizyonu 2030 Çalıştayı" düzenlenecek.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu, Bilişim Vadisi ve Dünya Tasarım Örgütü’nün (WDO) işbirliğinde gerçekleştirilecek programda, tasarımcılar, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin görüşleri doğrultusunda tasarımda 2030 yol haritası belirlenecek.

Türk tasarım kimliğinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılmasının amaçlandığı çalıştay, 30-31 Mart'ta Bilişim Vadisi’nde yapılacak.

Tasarım stratejisine yönelik tüm görüş ve önerilerin kapsamlı şekilde değerlendirileceği programa, WDO İcra ve Yönetim Kurulu üyeleri ve paydaşları ile dünyadan ve Türkiye’den önde gelen sektör temsilcileri, akademisyenler ve tasarımcılar katılacak.

İki gün sürecek etkinlikte, "Global Tasarım Trendleri Çerçevesinde Türkiye Tasarım Stratejisi" ve "Öngörülemeyen Koşullar İçin Tasarım" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

- Bakan Varank'ın katılımıyla açılış yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açılışı yapılacak çalıştay kapsamında "Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülü" de sahibini bulacak.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, WDO Başkanı David Kusuma ve WDO Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Ersayın'ın konuşma yapacağı programda, WDO'nun Türkiye üyeleri sahneye çağrılarak, Bilişim Vadisi'nin resmi üyeliği ilan edilecek ve WDO katılım sertifikası verilecek.

Bu arada 200'e yakın üyesi ve 80'den fazla ülkede temsilcisi bulunan dünyanın en büyük ve en üst tasarım örgütü WDO, tasarım alanındaki yeni stratejilerini belirlediği yönetim kurulu toplantısını da Türkiye'de gerçekleştirecek.

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