Gebze'de gecekondu yangında hasar gördü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ulus Mahallesi'nde Ferdi K'ye ait gecekonduda evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, gecekonduda hasar oluştu.

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