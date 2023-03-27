Kocaeli'deki firmaların yüzde 65'i mart ayında kapasite kullanım oranlarını artırdı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentte faaliyet gösteren kuruluşların yüzde 65'inin mart ayında kapasite kullanım oranlarını artırdığını bildirdi.

Zeytinoğlu, mart ayı imalat sanayisi kapasite kullanım oranlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu oranın, Türkiye genelinde yüzde 73,5 ile geçen yılın aynı ayına göre 3,8, şubat ayına göre ise 1,7 puan gerilediğini belirtti.

Her ay açıkladıkları Kocaeli imalat sanayisi kapasite kullanım oranının martta yüzde 71 ile geçen yılla aynı seviyede gerçekleştiğini, şubat ayına göre ise 0,4 puan arttığını aktaran Zeytinoğlu, kapasite kullanımlarında kentin pozitif ayrışmasında ihracat yapan il olmasının etkisine değindi.

Zeytinoğlu, bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik araştırmada firmaların yüzde 65’inin kapasite kullanım oranlarının arttığını bildirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mart ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının nisan iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda, firmalarımızın yüzde 22'si nisanda iç siparişlerinin arttığını, yüzde 16'sı azaldığını belirtmiştir. Yüzde 62'sinde ise iç sipariş miktarlarında değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 18'i dış siparişlerinin nisanda arttığını, yüzde 14'ü azaldığını bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 68'inde alınan dış sipariş miktarlarında değişim yaşanmamıştır."





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