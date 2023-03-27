Kocaeli'de 8 ton 250 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir iş yerinde 8 ton 250 kilogram sahte deterjan bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesinde bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli markaların ambalajlarına doldurulmuş 8 ton 250 kilogram deterjan ele geçirildi.

Sahte ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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