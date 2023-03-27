Kocaeli'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.K. idaresindeki 34 AZU 976 plakalı otomobil, Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü S.K. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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