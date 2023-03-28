Kocaeli'de kumar oynayan 9 kişiye para cezası verildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamanın engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İzmit ve Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, 2 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Kumar oynadıkları gerekçesiyle 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahipleri hakkında ise adli işlem yapıldı.

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