Kocaeli'de 124 bin 880 adet makaron ele geçirildi

MPV nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 124 bin 880 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yeri, ikamet ve 2 depoda arama yaptı.

Aramalarda, 105 bin 345 boş makaron, 19 bin 535 doldurulmuş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi ile 3 kompresör ele geçirildi.

5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.