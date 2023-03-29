Kocaeli'de devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kirazpınar Mahallesi 2795. Sokak'ta seyreden Y.T. yönetimindeki 41 P 1590 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 7 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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