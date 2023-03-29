Kocaeli'de devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kirazpınar Mahallesi 2795. Sokak'ta seyreden Y.T. yönetimindeki 41 P 1590 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 7 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.