Kartepe'de kar kalınlığı yarım metreyi aştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede gece etkisini gösteren yağış, sabah saatlerinde şiddetini arttırdı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta çalışma gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.