Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oyları, Bulgaristan seçimleri için kritik önem taşıyor

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KOCAELİ/SAKARYA (AA) - SEFA TETİK / ONUR ORHAN - Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara, Bulgaristan'daki siyasi istikrarsızlığın sonlandırılması için 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlere katılma çağrıları yapılıyor.

4 Nisan, 11 Temmuz, 14 Kasım 2021 ve 2 Ekim 2022'de sandık başına gidilen Bulgaristan'da hükümet kurma çalışmaları başarılı olamayınca 2 Nisan'da erken genel seçim kararı alındı.

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları illerde kurulacak sandıklara gitmeye çağıran Kocaeli ve Sakarya'daki Balkan kültür dernekleri yetkilileri, seçime yüksek katılımın, Bulgaristan demokrasisinin gelişimi ve siyasi istikrarın sağlanması açısından kritik önemde görüyor.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun, AA muhabirine, Bulgaristan demokrasisine katkı sunmak için sandık kurma, lojistik destek, resmi görevlilerin karşılanması ve oy kullanma işlemlerinde gerekli destekleri sağlayacaklarını söyledi.

Uzun, komşuluk ilişkileri, NATO müttefikliği ve Avrupa Birliğine açılan kapı olması dolayısıyla bu seçimlerin Türkiye için de önem taşıdığını kaydetti.

Seçimlere geçen sefer olduğu gibi küçük koalisyonlarla birçok partinin katıldığını anlatan Uzun, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) Türklerin haklarının savunulması açısından önemli olduğunu, partinin, oradaki soydaşların haklarının savunulması ve Bulgarların istikrara kavuşması açısından kilit rol oynayacağını düşündüğünü belirtti.

Son 2 yılda yapılan beşinci seçimin insanları yorduğuna dikkati çeken Uzun, "Hükümetin kurulması önem arz ediyor. Bunun kilit noktasının Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi olduğunu düşünüyorum. Partinin hükümet ortağı olmasının, Bulgaristan demokrasisinin kalkınmasına katkı sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Uzun, halkın kesinlikle seçim yılgınlığına kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bulgaristan hem Avrupa'da hem de dünyada istikrarsız ülke olarak görülüyor. Yatırım anlamında da bir türlü ilerleyemiyor. Halkın seçeceği hükümetlerle ilerlenmesi gerekiyor." dedi.

- "Vatandaşlarımızın soydaşları için gerekli çalışmayı yapmalarını istiyoruz"

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu da seçim için Serdivan ilçesindeki Hacı Emine Oba İlkokulu'nda sandıkların kurulacağını bildirdi.

Çifte vatandaşlara mutlaka oy kullanmaları çağrısında bulunan Bilaloğlu, en son seçimde iyi organize olunduğunu anlattı.

Bilaloğlu, Bulgaristan'ın AB üyesi olması ve Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilmesinin Türkiye açısından önemli olduğunun altını çizdi.

HÖH'ün 2021'den bu yana milletvekili sayısını artırdığına işaret eden Bilaloğlu, "Son seçimlerde 36 milletvekili. Bir önceki seçimde 34'tü. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın, Bulgaristan'daki soydaşlarının hakları için gerekli çalışmayı yapmalarını gönülden istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bilaloğlu, milletvekili sayısının artmasının, azınlık haklarının elde edilmesi ve korunması için değerli olduğunu söyleyerek, diğer partilerdeki Türk adaylara da başarılar diledi.

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanarak birlik beraberlik örneği gösterebileceğini aktaran Bilaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçimleri kimsenin küçümsememesi gerekiyor. Komşu ülkelerdeki en ufak sıkıntı size de yansımaktadır. O yüzden arzumuz, bir an önce istikrarsızlık bitsin, anlaşmaya gidilsin. Artık yeterli milletvekili sayısı alamayan partiler, koalisyon oluşturup hükümet kursun. Bu hükümet de isabetli kararlar alarak, başarılı şekilde çalışmalara devam etsin."



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