Kocaeli'de 21 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 21 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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