Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 21,1 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 280 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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