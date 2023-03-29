Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 21,1 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 280 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.