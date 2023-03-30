Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan durakta halk otobüsünden inen Ömer Koç (8), yolun karşısına geçmek istedi.

Bu esnada A.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü Koç'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan halk otobüsü sürücüsü A.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Otobüste bulunan bir kadın yolcu, çocuğun okula geç kaldığını söylediğini belirterek, kazanın nasıl olduğunu görmediğini söyledi.

Öte yandan çocuğun otobüs çarpmadan önceki son anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde durakta otobüsten inen çocuğun koşar adımlarla yola çıktığı, o esnada bir halk otobüsünün de duraktan ayrıldığı yer alıyor.

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