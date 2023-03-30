Kocaeli'de üst geçidin merdivenlerine çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde panelvanın üst geçidin merdivenlerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İzmit istikametinde, Bahri T. idaresindeki 41 AEV 164 plakalı panelvan, SGK İl Müdürlüğü binası önünde kontrolden çıkarak, üst geçidin merdivenlerine ve korkuluklara çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Bahri T. ve yanındaki Murat Ö. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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