Bilişim Vadisi'nde "Türkiye Tasarım Vizyonu 2030 Çalıştayı" başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye'de tasarıma ilişkin politika ve stratejilerinin ortaya konulması amaçlanan "Türkiye Tasarım Vizyonu 2030 Çalıştayı" Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumu, Bilişim Vadisi ve Dünya Tasarım Örgütü (WDO) işbirliğindeki programın açılışında, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, millete başsağlığı diledi.

Kacır, Cumhuriyetin 100 yaşına adım attığını, yepyeni hedefler ve bakış açılarıyla ilerleme gayretinde olduklarına değinerek, başta Bilişim Vadisi olmak üzere WDO'ya Türkiye'den katılan yeni üyeleri tebrik etti.

Türkiye'nin, milli teknoloji hamlesi yolculuğuna büyük hızla ve ivmeyle ilerlediğini vurgulayan Kacır, bu hamlenin, cumhuriyeti ikinci yüzyılına, "Türkiye yüzyılına" hazırlayacak stratejik bakış açısı olduğuna dikkati çekti.

- "İnovasyon odaklı çalışan 8 binden fazla şirkete sahibiz"

Kacır, yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri rekabetçi şekilde dünyaya ihraç etmeye olanak tanıyacak stratejik bir bakış açısından bahsettiklerini belirterek, "Bu alanda attığımız her adımın özel sektör tarafından çok güçlü şekilde karşılık bulduğuna bugüne dek şahit olduk. 2007'nin başında başlatılan AR-GE ve inovasyon politikaları sayesinde bugün Türkiye'nin dört bir yanında 90'dan fazla teknoparka ve buralarda AR-GE ve yenilik çalışmalarını sürdüren, inovasyon odaklı çalışan 8 binden fazla şirkete sahibiz." dedi.

Yine 2016'da yeni bakış açısıyla hayata geçirdikleri tasarım merkezleri programının da özel sektörden büyük teveccüh gördüğünü aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 319 tasarım merkezinde 7 bin 700'den fazla tasarım personeli istihdam edilmektedir. Bugüne dek bu merkezlerde 10 bine yakın proje tamamlanmış, 2 bin 300'den fazlası da sürdürülmektedir. Görüyoruz ki, biz bir adım attığımızda özel sektör buna 10 misliyle karşılık vermiş. İnşallah bundan sonra da bu çalıştayda ortaya konan yenilikçi bakış açılarını hızla kamu politikalarına dönüştürecek ve özel sektörün, girişimcilerimizin, yaratıcı endüstrilerde çalışan tüm bireylerimizin önünü açmaya devam edeceğiz."

Kacır, büyük endüstri ve sanayi ülkesi Türkiye'nin pek çok alanda dünyanın önemli üretim üslerinden biri olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin, endüstrilerin önünü açacak, AR-GE, inovasyon ve tasarıma yatırım yapma anlayışla yola devam ettiğini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Cemil Başpınar da çalıştayın, tasarım alanında son dönemde gerçekleştirilen en kapsamlı etkinliklerden biri olduğunu dile getirdi.

Başpınar, programın çıktılarını, "Türkiye Tasarım Vizyonu 2030" belgesine dönüştürme ve oluşturulacak politika belgesini etkin şekilde uygulama noktasında üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

- "Yenilikçi çalışmaları çalıştayla daha ileriye götüreceğimize inanıyorum"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, tasarım eko sistemini geliştirmek için teknoloji geliştirme bölgelerini başka bir yapıya dönüştürdüklerini, çalıştayın da bu dönüşümün en önemli ayağı olmasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

İbrahimcioğlu, tasarımla, geliştirilen ürünleri daha katma değerli yapacak ve uluslararası alana taşıyacak eko sistemi inşa etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu çalışmalara 2 sene öncesinde başlamıştık. Bugün 2030'u konuşacağımız Türkiye tasarım vizyonu noktasına gelmiş olduk. Öngörülemez durumlarda tasarımı konuşacağız. Ülkemizin pozisyonunu, durumunu biliyoruz. Bunu teknolojinin faydasıyla bütünleştirip hem ülkemize hem dünyaya fayda getirecek yenilikçi çalışmaları bu çalıştayla daha ileriye götüreceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bilişim Vadisi'nin, teknoloji geliştirme platformu ve milli teknoloji hamlesiyle, mega teknoloji koridoru kurma vizyonunun adı olduğunu aktaran İbrahimcioğlu, "Bu koridor, edindiği tüm tasarım, bilgi birikimlerini koridora bağlanan her kapıya kayıtsız, şartsız dağıtmaya, vermeye ve faydayı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak için kurulmuştur." dedi.

- Bilişim Vadisi'nin WDO'ya üyeliği ilan edildi

Programda, WDO Başkanı David Kusuma ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Ersay ise tasarım örgütü hakkında bilgi verdi.

Ardından Bilişim Vadisi'nin resmi üyeliği ilan edilen etkinlikte Kusuma, İbrahimcioğlu'na üyelik sertifikasını takdim etti.

Çalıştay kapsamındaki "Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülü" de tasarımcı Sadık Karamustafa'ya verildi. Ödülü, Bakan Yardımcısı Kacır, Karamustafa'nın kızı Ayşe Karamustafa Türksoy'a takdim etti.

Yarın sona erecek çalıştayda, "Global Tasarım Trendleri Çerçevesinde Türkiye Tasarım Stratejisi" ve "Öngörülemeyen Koşullar İçin Tasarım" başlıklı konular ele alınacak.

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