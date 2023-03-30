Kocaeli'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Kozluk Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Şerafettin Aslan'dan haber alamayan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Aslan'ın kızının yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, hareketsiz halde buldukları yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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