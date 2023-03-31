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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Kocaeli'de kahraman köpek "Mancs"in heykelinin açılışında konuştu:

AA

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Kocaeli'de kahraman köpek "Mancs"in heykelinin açılışında konuştu:

KOCAELİ (AA) - Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, doğal afetlerin meydana gelmesine engel olunamayacağını belirterek, "Sonrasında ne yapacağımız önemlidir. En hızlı şekilde yardıma koşmamız gerekir. Türk-Macar dostluğu, kayıplar sırasında çok güçlendi. Bunu 1999 depreminde ve 6 Şubat'taki depremlerde gördük. Bu felaketlerin hemen ardından Macarlar yardıma koştu." dedi.

Novak, Türkiye'deki ziyaretleri kapsamında, İzmit ilçesindeki Pişmaniyeciler Çarşısı'na geldi.

Burada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından karşılanan Novak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli itfaiyesi personeliyle buluştu.

Novak, daha sonra 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 3 yaşındaki bir çocuğun enkazdan kurtarılmasını sağlayan Macaristan arama kurtarma köpeği "Mancs"in heykelinin açılışına katıldı.

Törende konuşan Novak, 6 Şubat'taki depremlerin ardından en hızlı şekilde yardıma koştuklarını belirterek, "Bazı felaketlere insanlar yol açar ama bazı felaketler de deprem gibi doğal yollarla meydana gelir." dedi.

Novak, 6 Şubat günü her şeyin değiştiğini ve altüst olduğunu ifade ederek, "Doğal afetler meydana gelir; engel olmayız. Sonrasında ne yapacağımız önemlidir. En hızlı şekilde yardıma koşmamız gerekir. Türk-Macar dostluğu, kayıplar sırasında çok güçlendi. Bunu 1999 depreminde ve 6 Şubat'taki depremlerde gördük. Bu felaketlerin hemen ardından Macarlar yardıma koştu." diye konuştu.

- "Mancs bizim için özverinin ve cesaretin sembolü"

Macar arama kurtarma ekiplerinin enkazdan 35 kişiyi kurtardığını aktaran Novak, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye 67 Macar arama kurtarma ekibi ve 29 arama kurtarma köpeği geldi. 35 kişinin canını kurtardık. Az diye düşünülebilir ama tek bir can, anne ve baba için dünya anlamına gelebilir. Ziyaretlerimde 5 yaşındaki Ahmet'le buluşma fırsatım oldu. Kendisi annesini, babasını ve kardeşlerini kaybetmişti. Tüm ailesini ve bacağının birisini kaybetti. Arama kurtarma grupları olmasa Ahmet de yaşamayacaktı bugün. Ahmet mucizenin simgesi oldu."

Novak, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde çalışmalara katılan Macaristan arama kurtarma köpeği Mancs'in kendileri için bir sembol oluğunu dile getirerek, "Mancs bizim için özverinin ve cesaretin sembolü. Yardımseverlik ve özveri Macarlar için önem taşıyan şeyler. Mancs'ın heykeli de bizler için sembol. Laszlo Lehoczki'nin kahraman köpeği Mancs'in heykeli burada ama onun şu an yanında 'Umut' ismini taşıyan köpeği var. Sizlere umut getirmesi anlamıyla getirdik köpeği." şeklinde konuştu.

Konuk Cumhurbaşkanı Novak, Türkiye'ye depremin ilk anından bugüne kadar toplam 105 ton ilaç yardımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da Mancs'in heykelinin Kocaeli'ye konulmasının Türk-Macar dostluğuna katkı sağlayacağını belirterek, "Toplumlarımız ve ülkelerimiz uzunca yıllara dayanan kardeşlik ve dostluk hukuku içerisindeler. Kocaeli ile Macaristan'ın bazı şehirleri arasında güzel dostluk ilişkileri yıllardır devam ediyor. Bugün 1999 depreminde Kocaeli'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Mancs'ın heykelinin şehrimize konması ayrı bir dostluğu pekiştirecek tarihi bir başlangıç olacak." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Novak, Büyükakın, Mancs'in sahibi Laszlo Lehoczki, Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat, Macar ve Türk arama kurtarma ekipleri, heykelin açılışını yaptı.

Lehoczki, köpeğinin heykeline gül bıraktı.

Novak, açılış töreninin ardından Seka Park'taki Thököly İmre Anı Evi'ni ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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