Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 80 sikke ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 80 sikke ele geçirilen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede bir otomobilde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Durdurulan araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 80 sikke bulundu.

Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



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