Kocaeli'de 384 bin makaron ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 384 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 3 kilo 600 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 340 bin boş, 44 bin doldurulmuş makaron ile 3 kilo 600 gram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, kompresör ile nem ölçme cihazı bulundu.

2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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