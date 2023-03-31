Kocaeli'de 25 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 25 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart'ta bir kişinin dolandırıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Çalışmada, dolandırıcının 78 adet suç kaydı bulunan ve 25 farklı suçtan aranan E.G. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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