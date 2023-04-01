Kocaeli'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 1 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 1 şüpheli tutuklandı

AA

Kocaeli'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 1 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de otomobilde 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 100 gram metamfetamin bulundu, otomobildeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avukata silahlı saldırı düzenleyip bacağından vuran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Avukata silahlı saldırı düzenleyip bacağından vuran ...
Gebze Teknik Üniversitesinde karbondioksitin havaya salınımını engelleyen membran geliştirildi
YEREL HABERLER Gebze Teknik Üniversitesinde karbondioksitin havaya ...
Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi
Kocaeli'de 25 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 25 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de 384 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 384 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 80 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 80 sikke ele ...
Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, arama kurtarma köpeği Mancs´ın heykelinin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, arama kurtarma köpeği ...
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Kocaeli'de kahraman köpek "Mancs"in heykelinin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Kocaeli'de kahraman ...
Yargıtay kararı bozdu, 'Palu'lar tahliye oldu
YEREL HABERLER Yargıtay kararı bozdu, 'Palu'lar tahliye oldu
Okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kocaeli'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü ...
Togg almaya hak kazandı; `Kendimize çıkmasından ziyade yola çıkması önemliydi´ dedi
YEREL HABERLER Togg almaya hak kazandı; `Kendimize çıkmasından ...
Bilişim Vadisi'nde "Türkiye Tasarım Vizyonu 2030 Çalıştayı" başladı
YEREL HABERLER Bilişim Vadisi'nde "Türkiye Tasarım Vizyonu 2030 ...
Kocaeli'de üst geçidin merdivenlerine çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de üst geçidin merdivenlerine çarpan ...
Özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü (2)
YEREL HABERLER Özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü ...
Kocaeli'de 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazaya ilişkin ...
Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki ...
Özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü
YEREL HABERLER Özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü
Engelli halterci, ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Engelli halterci, ağırlığının 3 katından fazlasını ...
Kocaeli'de ölü yunus sahile vurdu
YEREL HABERLER Kocaeli'de ölü yunus sahile vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.