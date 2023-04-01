Kocaeli'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 1 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de otomobilde 100 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 100 gram metamfetamin bulundu, otomobildeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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