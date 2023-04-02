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Engelleri aşan madalya avcısı halterciler, Dünya Şampiyonası ve paralimpik oyunlarına odaklandı

AA

Engelleri aşan madalya avcısı halterciler, Dünya Şampiyonası ve paralimpik oyunlarına odaklandı

KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK - Kocaeli'de 7 sporcudan oluşan bedensel engelli halter takımı, Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği başarıları Dünya Şampiyonası'nda da sürdürmek istiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kağıtspor'da yıllardır antrenörlük yapan Şule Şahbaz Tekin ile Nurcihan Gönül, geçen yıl bedensel engelli sporcuları da kulübe dahil etti.

Bir yıl içerisinde Avrupa ikinciliği dahil birçok madalya kazanan sporcular, son olarak Aydın'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelli Halter Şampiyonası'nda 5 Türkiye şampiyonu çıkarıp, toplamda 7 madalya elde etti.

Turnuvada, Reyhan Polat 41 kiloda altın, Muhammet Kaan Aktürk 49 kiloda altın, Serkan Çakmaz 59 kiloda altın, Uğur Yumuk 72 kiloda altın, Faruk Öztürk +105 kiloda altın, Hasan Korkmaz 54 kiloda gümüş ve Tolga Işık 72 kiloda gümüş madalya kazanarak kürsüde yerini aldı.

Tamamı madalya kazanan ve milli takım kadrosunda da bulunan sporcular, ara vermeden 24-29 Ağustos'ta Dubai'de düzenlenecek Para Halter Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.


- Tekin: "Milli takımı biz oluşturduk"

Antrenör Şule Şahbaz Tekin, AA muhabirine, kulüpte madalya alan 7 sporcunun milli takımın büyük çoğunluğunu oluşturduğunu söyledi.

Güzel başarılar elde ettiklerini aktaran Tekin, "Yarışmada neredeyse milli takımı biz oluşturduk. Hemen hemen bütün madalyaları biz topladık. Milli takımda bu sporcuların yanına sadece 2-3 kişi dahil olacak. Kocaeli'de sunulan imkanlar milli takımda sunulan imkanlarla eş değerde. Burada kendi kulübümüz bünyesinde kamp yapıyoruz. Belediyemizin sağladığı destekle bu başarı kazanıldı." diye konuştu.

Tekin, sporcuların potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Buradaki sporcuların 3'ü olimpiyat (paralimpik) kotasında. Elde ettiğimiz başarılarla 2 sporcumuzun daha kota almasını istiyoruz. Kendimiz ve ülkemiz için olimpiyatlarda en çok madalyayı kazanma sözü veriyoruz." ifadelerini kullandı.


- Öztürk: "Daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz

Kariyerinde dünya şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli halterci Faruk Öztürk, Antalya'dan milli takım kampına geldiğinde kentte spora ve engellilere gösterilen ilgiden etkilenerek Kağıtspor'a geçiş yaptığını dile getirdi.

Kulübüyle büyük başarılar elde etmek istediğini anlatan Öztürk, "Son olarak Türkiye Şampiyonası'na katıldık. 7 sporcuyla katılıp, 5 altın ve 2 gümüş madalya elde ettik. Takım halinde de birinci olduk. Bundan sonraki süreçte daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Önümüzde Dünya Şampiyonası, ardından olimpiyatlar var. Bütün gücümüzle şehrimizi ve ülkemizi temsil etmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.


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