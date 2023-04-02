Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uzak Doğu mutfağı kursu açtı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince açılan "Uzak Doğu Mutfağı Sushi Branşı" kursunda eğitimler başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 370 branşta eğitim veren Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), eğitim modülüne yeni bir branş daha ekledi.

Kadın vatandaşlar tarafından talep edilen sushi branşında, hafta içi akşam saatlerinde Yahya Kaptan'daki merkeze gelen kursiyerler, uzmanlardan alacakları 62 saatlik eğitimin katılan sertifika almaya hak kazanacak.

Japon, Çin ve Tayland mutfağını da yakından incelemek isteyenler, kursu için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırabiliyor.

Kursiyer emekli Özay Doğan, keyifli ortamda gerçekleştirilen eğitimlere katıldığını belirterek, "Aktif iş hayatımı sonlandırdıktan sonra hobi edinmek istedim. KO-MEK’te sushi kursunun açılması bizim için özel oldu. Yapması çok keyifli. Elimle yaptığım sushileri sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Bora Kargöz ise belediyeye teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Çok uzun zamandır Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyordum evde kendi başıma deneme yapıyordum ama KO-MEK sayesinde burada çok güzel şeyler öğrendik."





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