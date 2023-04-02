Kocaeli'de seyyar satıcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyyar satıcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi'nde seyyar satıcılar U.A. ile N.H. arasında yer anlaşmazlığından nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, N.H'yi bıçakla bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli U.A. ekiplerce gözaltına alındı.