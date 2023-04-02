Kocaeli'de "Deprem Konulu Gazete Manşetleri" sergisi açıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kütüphaneler Haftası kapsamında "Deprem Konulu Gazete Manşetleri" sergisi açıldı.

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezince (İKTAV) açılan sergide, yerel ve ulusal gazetelerin geçmişteki depremlerde attıkları manşetler ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yer verilen manşetler bulunuyor.

İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, AA muhabirine, 800'den fazla depremle ilgili gazete manşeti arşivine sahip olduklarını ve bunları ziyaretçilerle buluşturduklarını belirtti.



17 Ağustos Marmara Depremi'yle ilgili 500'den fazla gazete arşivi bulunduğunu anlatan Kahraman, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin de 300'e yakın ulusal ve yerel gazeteyi topladıklarını kaydetti.

Kahraman, kütüphane haftasında açılan serginin önümüzdeki günlerde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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