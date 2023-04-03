Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişiye para cezası uygulandı. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 1365 liraya el konuldu.

İş yeri sahibi Y.A. hakkında da adli işlem yapıldı.

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