Gebze'de trafo binaları çeşitli motiflerle süslendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kötü görüntü oluşturan trafo binaları çeşitli motiflerle süslenerek estetik hale getirildi.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Gaziler Mahallesi, Şehit Fahri Kır Caddesi ve 1757. Sokak'ta estetik açıdan kötü görüntü teşkil eden trafo binaları yeniden boyandı.



Kent estetiğine uygun hale getirilen trafo binaları, Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı ile Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un resim ve yazılarıyla süslendi.



Farklı noktalarda bulunan trafo binalarına yönelik de çalışmaların süreceği bildirildi.



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