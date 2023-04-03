Kocaeli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze'de durdurulan 3 araçta arama yapıldı.



Aramada, 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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