Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Ailesinden 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili şoke eden ayrıntı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ö.S idaresindeki 34 BTP 540 plakalı hafif ticari araç, D-100 Karayolu, Gebze kesimi, Topçular Caddesi kavşağında dönmeye çalıştığı sırada L.H. idaresindeki 34 MM 0621 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.