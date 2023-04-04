Karamürsel Beşiktaşlılar Derneğinin yeni lokali açıldı

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KOCAELİ (AA) - Karamürsel Beşiktaşlılar Derneğinin yeni lokali düzenlenen açılış töreniyle hizmet vermeye başladı.

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde bulunan bir pasajda yer alan yeni lokalin açılış törenine Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Ali Bayrak ve Bilgihan Sürmen, Kocaeli'deki Beşiktaş taraftar derneklerinin temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

Karamürsel Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Onur Açık, etkinlik ve kampanyalarla Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kimseyi kırmadan, Beşiktaşlılık duruşlarını bozmadan her zaman örnek olacaklarını vurgulayan Açık, "Açılışımızın ramazan ayına denk gelmesi de bizler için ayrı sevinç kaynağı oldu. Açılışımıza ve iftarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak da yeni lokalin Karamürsel'deki taraftarlara hayırlı olmasını dileyerek, "Onur Açık ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarını tebrik ediyorum. Büyük emek vermişler. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah, burada güzel günleriniz geçer. Hep beraber iyi mutlu günlerimiz olsun." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılış kurdelesini kesti. Lokali inceleyip, fotoğraf çektiren katılımcılar daha sonra Karamürsel Öğretmenevi Sosyal Tesisleri'nde iftar yaptı.

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