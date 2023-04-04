Kocaeli'de gümrük kaçağı hayvansal ilaç ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan kaçak hayvansal ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir veteriner kliniği ile iki ayrı evde ülkeye girişi, satışı ve kullanılması yasak olan hayvansal ilaç bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adreslerde arama yapan ekipler, yaklaşık 300 bin lira değerindeki gümrük kaçağı hayvansal ilaç ile bu ilaçların piyasaya dağıtımında kullanılmak üzere üretilmiş 2 bin 500 etiket ve 70 kutu ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



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