Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyreden Cevdet E. idaresindeki 41 TH 411 plakalı otomobil, Barış Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden Emrah A. yönetimindeki 34 BEN 274 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Didem E. ve Muhammed E. yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.







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