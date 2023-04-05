Kocaeli Valisi Yavuz, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yavuz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan ve basın dünyasının saygın kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansının, milli mücadele döneminden bu yana Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

AA'nın bilgi birikimiyle ileri teknolojiyi birleştirerek, doğru ve güvenilir haber sunduğunu aktaran Yavuz, "Anadolu Ajansı, ülkemizdeki gazetecilik ve haberciliğin gelişmesine katkı sağladığı gibi dünyanın birçok ülkesinde de varlığını sürdürecek dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri olmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.

Yavuz, gelişen ve güçlenen Türkiye'yle birlikte nice yıllar temennisiyle tüm Ajans çalışanlarını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.





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