Kartepe Belediyesinden çiftçilere 27 ton gübre desteği

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KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere 27 ton gübre dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ek hizmet binasında düzenlenen programda çiftçilere 27 ton gübre teslim edildi.

Belediye Başkanı Kocaman, yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçileri tüm güçleriyle desteklediklerini belirtti.

Dünyanın en bereketli topraklarında yaşadıklarının farkında olduklarını aktaran Kocaman, bu bağlamda tarımsal kalkınma adına 27 ton gübre dağıtarak arazilerin ekimine katkı sağladıklarını ifade etti.



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