Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi.

Gebze ilçesine bağlı Köşklüçeşme Mahallesi 512 Sokak'ta R.G'ye ait 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.



Dumandan etkilenen R.G ve 4 yaşındaki oğlu sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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