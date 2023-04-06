AK Parti İl Başkanı Talus'tan Kocaeli Şehir Hastanesine ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, geçen günlerde acil sevrvis birimleri ve bazı polikilinleriyle hizmete başlayan Kocaeli Şehir Hastanesini ziyaret etti.

İzmit Cephanelik mevkisindeki hastaneye gelen Talus, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Sarıışık ve Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Aziz Çardak eşliğinde, sağlık çalışanları, hasta ve yakınları ile sohbet etti, karanfil verdi.

Talus, ziyaretinin ardından AA muhabirine, 1218 yataklı hastanedeki odaların genellikle tek kişilik olduğunu, 63 ameliyathane ve 188 yoğun bakım bulunduğunu belirtti.

Kente muazzam bir eser kazandırıldığını vurgulayan Talus, "Diğer illerden vatandaşların da gelebileceği bir yer oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde zaten Türkiye'nin sağlık alanında ileride olduğunu gördük. Şehir Hastanesi'nin varlığı hastalarımızın iyileşmesinde çok büyük etken oldu, eleştirenler de cevaplarını aldılar zaten." diye konuştu.

Talus, hastaların hastaneden duydukları memnuniyeti kendisine ilettiklerini aktararak, "Hastalarımız Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini iletmemizi istediler. Herkeste ayrı bir mutluluk vardı." dedi.

Kocaeli'nin göç alan bir şehir olduğuna dikkati çeken Talus, şehir hastanelerinin ileri yıllarda sağlık turizmi açısından da kente katkı sağlayacağını vurguladı.

Talus, Kocaeli'nin deprem hattında bulunduğunu hatırlatarak, "Deprem anında bile doktorlarımız ameliyat yapılabilecek. Bu çok önemli bir şey. Ben 17 Ağustos 1999 Depremi'nde doktor olarak Gölcük'te görevliydim. Neler yaşadığımızı biliyoruz. Hastanelerin durumlarını biliyoruz. Şehir hastaneleri bu konuda gerçekten önemli." ifadesini kullandı.

Hastane çevresindeki ulaşım hatlarında Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkıları olduğunu aktaran Talus, bölgede günlük 50 bin kişinin hareket halinde bulunabileceğini sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.