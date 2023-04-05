Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sırrı Paşa Mahallesi Engin Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Rüstem D'nin (45) berber dükkanı önünde silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Cinayetin zanlısı olarak L.Ç'yi olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalayan polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Y.A. ve F.G'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Y.A. ve F.G. ise serbest bırakıldı.

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