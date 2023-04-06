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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1050. Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1. katında yalnız yaşayan Feride Ocaklı'dan bir süre haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi.

Kapısı itfaiye erlerince açılan dairede hareketsiz halde bulunan Ocaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Şubesi morguna kaldırıldı.

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