Ortaokul öğrencileri geliştirdikleri arama kurtarma robotunu Romanya'da tanıttı

KOCAELİ (AA) - İzmit ilçesi Çubuklu Osmaniye Ortaokulu öğrencileri, "Düşünceden Kodlamaya" Erasmus projesi kapsamında geliştirdikleri arama kurtarma robotunu Romanya'da tanıttı.
Öğrenciler Ceylin Su Özcan, Tuğba Belinay Turan, Ali Enver Gürkan, Yiğit Gürkan, öğretmen Dilek Polat, proje yürütücüsü Sebile Şahin ve okul müdürü Kerim Öz, projenin ortağı, Romanya'nın Reşita bölgesinde yer alan "Colegiul National Mircea Eliade" okulunu ziyaret etti.
Proje ekibi, ziyarette, depremde enkaz altında kalanları tespit etmek için tasarlanan "Earthbender" isimli robotun tanıtımı yapıldı.
Kuzey Makedonya, Yunanistan, Portekiz ve İtalya'dan da proje yürütücüleri, temsilciler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, geliştirilen diğer çalışmalar ortaklara tanıtıldı.