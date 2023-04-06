Kocaeli'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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KOCAELİ AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Yeni Cuma Camisi'ne ikindi namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için camide yoğunluk oluşturdu.

Sandukadan çıkarılan 40 katlı örtüyle sarılı cam tüpteki Sakal-ı Şerif, havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek, sırayla cemaate gösterildi.



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