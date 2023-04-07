Gölcük'te kanser hastalarına kaş bakımı yapılacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kanserle mücadele edenlere moral vermek amacıyla hazırlanan proje kapsamında hastalara kaş bakımı yapılacak.

Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin sahibi Meryem Kunt, kanser teşhisi konmuş ve henüz kemoterapiye başlamamış olan kadın hastalara moral vermek amacıyla ücretsiz kaş bakımı projesi başlattı.

Kunt, kanser hastaları için moral ve motivasyonun önemine işaret ederek, "Bu proje sadece kanser haftasında değil, sürdürebilir olması açısından süresiz şekilde devam edecektir. Henüz kemoterapiye başlamamış tüm kadınlar bize ulaşabilir." ifadesini kullandı.

Proje tanıtım programına, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Memnune Çiftçioğlu, Gölcük Belediyesi Kültür Müdürü Tuğba Sarıgül, Gölcük Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Bilge Saral, +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz ve davetliler katıldı.



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