Dilovası'nda yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yetim çocuklar için iftar programı gerçekleştirildi.

Dilovası Kaymakamlığı tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftara, yetim çocuklar ve yakınları katıldı.

Programda, Kaymakam Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Hamza Şayir birer konuşma yaptı.

Hacivat-Karagöz gösterisi sunulan programda, çocuklara hediyeler verildi.



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