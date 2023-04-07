Kocaeli'de Saran Group tarafından yaptırılan Atatürk Spor Salonu hizmete açıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Saran Grup tarafından yaptırılan Atatürk Spor Salonu, faaliyete geçti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, spor salonunun ilçede yapılması dolayısıyla Saran Grup ailesine teşekkür etti.

Gençlerin ve kadınların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda sadece öz kaynakları kullanmadıklarına değinen Hürriyet, "Kıymetli iş insanlarının, kıymetli yardımsever insanların, spor ve sporcuya önem, destek veren insanların desteğini alabilmek için her kapıyı çalmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın spor yapması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da Kocaeli'de 24'üncü spor salonunu hizmete sunduklarını, 3 ay sonra da 25'incisinin Şırnak'ta açılacağını belirtti.

Saran, "Geçlerimizin liyakatli, etik değerleri olan Atatürkçü çocuklar olarak yetiştirilmesinde çorbada ufacık bir tuzumuz varsa ne mutlu bize." dedi.

Konuşmaların ardından Hürriyet, Saran'a plaket verdi.

Açılış töreninde, İzmit Belediye Bandosu Fenerbahçe marşları çaldı.

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