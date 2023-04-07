Kocaeli'de tır dorsesinde 75 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir tırın dorsesinde 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kartepe ilçesinde bir tır durduruldu.

Tırın dorsesinde yapılan kontrollerde 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.