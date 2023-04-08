Kocaeli Valisi Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Gölcük Kaymakamlığınca Kongre Sarayı'nda düzenlenen iftar programına eşi Selda Yavuz ile katılan Vali Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Burada konuşan Yavuz, şehit ve gazilere şükran ve minnet borçlu olduklarını belirterek, "Bu topraklarda mutluysak şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Onlar vatanımız ve milletimiz için canla başla mücadelesini vererek vatanımızı korudular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Arslan, diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Programın sonunda Yavuz çifti, çocuklara hediye dağıttı.



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