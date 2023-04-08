Kocaeli'de bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



Yeşilyurt Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde karşılaşan yabancı uyruklu iki arkadaş grubu arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, Suriye uyruklu M.A., A.E.A. ile M.A. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olay yerinden otomobille uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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