Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit, Gölcük ve Körfez ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 136 gram bonzai, 29 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu hap ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi, E.C., M.A., A.A. ile M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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