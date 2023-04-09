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Kocaeli yılın ilk çeyreğini 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı

AA

Kocaeli yılın ilk çeyreğini 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Türk sanayisinin lokomotif şehirlerinden Kocaeli, yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 554 milyon 374 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-mart döneminde kentten yapılan ihracatın yüzde 70'ine denk gelen 3 milyar 183 milyon 89 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya şirketleri karşıladı.

Kentte yerleşik otomotiv endüstrisi, bu dönemde dış satım performansını yüzde 24 artırdı. Sektör, 2 milyar 284 milyon 776 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.

Kentin ihracatında ikinci sırada bulunan kimya sektörünün ilk çeyrekte gerçekleştirdiği dış satım ise 898 milyon 313 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 342 milyon 493 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, elektrik ve elektronik sektörü 241 milyon 645 bin dolarla dördüncü, çelik sektörü 232 milyon 713 bin dolarla beşinci oldu.

- Kocaeli, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den yılın ilk çeyreğinde dünyanın dört bir yanındaki 167 ülke ve özerk bölge ile 14 serbest bölgeye sevkiyat yapıldı.

Yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 478 milyon 379 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Fransa, 399 milyon 483 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 373 milyon 410 bin dolarla İtalya, 350 milyon 504 bin dolarla Slovenya, 306 milyon 549 bin dolarla Almanya takip etti.

Kocaeli'den ocak-mart döneminde en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2022'nin aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke2022 (Bin dolar)2023 (Bin dolar)Değişim (Yüzde)
Birleşik Krallık532.386478.379-10
Fransa287.781399.48339
İtalya333.795373.41012
Slovenya265.865350.50432
Almanya266.193306.54915
İspanya282.791241.121-15
Belçika173.137221.64328
ABD217.100179.278-17
Hollanda464.238165.918-64
Romanya155.414148.533-4

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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