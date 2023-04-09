Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesi için yapılan çalışmalarda, İzmit, Gölcük ve Körfez ilçelerinde 136 gram sentetik kannabinoid, 29 gram metamfetamin, 12 adet ekstazi, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i, haklarında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan işlem yapılarak salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılırken, E.C, M.A, A.A. ve M.D. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.